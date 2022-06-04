МИД РФ потребовал от США разъяснений по отправке Ми-17 на Украину

США обязали объяснить России, на каких основаниях страна отправит на Украину в рамках очередного пакета военной помощи четыре вертолета Ми-17. Российская сторона ранее передала их американцам для эксплуатации в Афганистане.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что все договоренности стороны закрепили юридически. Ее слова опубликовала пресс-служба министерства.

«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее Вооруженных сил. Только так, и никак иначе», — подчеркнула Захарова.

Российское посольство в Вашингтоне направило Госдепу США официальное представление и потребовало развернутых разъяснений, однако никакого внятного ответа не получило.

«Американская сторона, в показной манере декларирующая незаинтересованность в эскалации между Россией и НАТО, безответственно поставляет на Украину дальнобойные ракетно-артиллерийские системы», — указала дипломат.

МИД РФ решительно осудил действия США. По мнению российских дипломатов, подобные решения американского руководства отдаляют возможность скорейшего урегулирования конфликта на Украине.