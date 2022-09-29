Болгария отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине | 360°

Мир 29 сентября 2022, 20:28 Поделиться Telegram

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Viber Болгария отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине Министр обороны Болгарии заявил, что страна не станет поставлять вооружение Украине Публичное достояние

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Власти Болгарии не станут поставлять Украине тяжелое вооружение, заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов. Он уточнил, что с таким запросом обращался украинский посол, сообщил ТАСС.

«Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет», — подчеркнул министр.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренную встречу с национальными директорами по вооружениям. Она прошла в штаб-квартире альянса. Столтенберг призвал как можно скорее пополнять запасы вооружений, чтобы продолжать поддерживать Украину.

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Власти этой страны при этом периодически высказывают недовольство тем, что им не предоставляют ту или иную технику.

В России неоднократно указывали на то, что Запад способствует затягиванию конфликта, накачивая ВСУ разными видами вооружений.

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