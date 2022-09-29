Болгария отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине | 360°

Все новости

Мир

29 сентября 2022, 21:25

Польша внесла «Газпром экспорт» в санкционный список

Власть

29 сентября 2022, 21:24

Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН

Реклама

Культура

29 сентября 2022, 21:17

Том Хэнкс намерен опубликовать свой первый роман в 2023 году

Спорт

29 сентября 2022, 21:17

Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Мужчина изрезал жительницу Крыма ножом в порыве ревности

Общество

29 сентября 2022, 21:06

Специалисты СберМаркет выяснили, что россияне любят чай больше кофе

Происшествия

29 сентября 2022, 21:06

Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Петербурге

Культура

29 сентября 2022, 21:06

Летний дворец Петра I в Петербурге закроется 1 октября

Криминал

29 сентября 2022, 21:05

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Петербурге

Мир

29 сентября 2022, 20:28

Болгария отказалась поставлять тяжелое вооружение Украине

Министр обороны Болгарии заявил, что страна не станет поставлять вооружение Украине

Читать 360tv в

Власти Болгарии не станут поставлять Украине тяжелое вооружение, заявил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов. Он уточнил, что с таким запросом обращался украинский посол, сообщил ТАСС.

«Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет», — подчеркнул министр.

Реклама

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренную встречу с национальными директорами по вооружениям. Она прошла в штаб-квартире альянса. Столтенберг призвал как можно скорее пополнять запасы вооружений, чтобы продолжать поддерживать Украину.

Реклама

Власти этой страны при этом периодически высказывают недовольство тем, что им не предоставляют ту или иную технику.

В России неоднократно указывали на то, что Запад способствует затягиванию конфликта, накачивая ВСУ разными видами вооружений.

Болгария

Украина

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама