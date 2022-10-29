США призвали сократить поставки оружия на Украину | 360°

Мир 29 октября 2022, 16:58 США призвали сократить поставки оружия на Украину Военный эксперт Касс: США затянули конфликт на Украине поставками оружия Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Штатам необходимо изменить стратегию по Украине и сократить финансовую и военную помощь киевским властям. Об этом заявил военный эксперт Харрисон Касс в статье для портала 19Fortyfive.

Он считает, что новый пакет военной помощи Украине, который рассматривают в США, затянет конфликт. При этом поддерживаемый Соединенными Штатами режим Зеленского не сможет достичь весомого успеха.

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«Не разумнее ли вступить в дипломатический процесс и добиться мирного урегулирования? Какова альтернатива — уничтожение? И почему [украинские территории] жизненно важны для интересов и гордости США?» — воскликнул эксперт.

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По его словам, демократы должны пересмотреть свою стратегию и сделать все для прекращения огня. Касс назвал в качестве решения проблемы остановку поставок оружия на Украину и начало переговорного процесса.

Накануне Пентагон объявил о создании нового пакета помощи Украине, который оценивается примерно в 275 миллионов долларов. Как сообщил НСН, Штаты готовы поставить киевским властям ракеты для систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды и броневики HUMVEE.