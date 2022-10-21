Сенатор Цеков усомнился в том, что США испытывают проблемы с производством оружия | 360°

Мир 21 октября 2022, 15:45 Сенатор Цеков усомнился в том, что США испытывают проблемы с производством оружия

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Информация о том, что США якобы испытывают проблемы с военно-промышленным комплексом, скорее всего, не является правдивой, так пытаются дезинформировать противника. Об этом в разговоре с РИА ФАН сказал российский сенатор Сергей Цеков.

Ранее член Палаты представителей США Майкл Маккол в колонке для издания Newsmax написал, что из-за военной помощи Украине американский ВПК истощился и в сфере производства оружия большие проблемы.

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По мнению Цекова, такая информация распространяется специально для того, чтобы усыпить бдительность противников — в первую очередь, России.

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«Заявляется о том, что у них нет возможности производить достаточное количество оружия, но это неправда, возможности у них большие», — уверен сенатор.