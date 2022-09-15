США поставят на Украину почти две тысячи ПТРК Javelin | 360°

Мир 15 сентября 2022, 17:45 Поделиться Telegram

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Viber США поставят на Украину почти две тысячи ПТРК Javelin США заключили контракт о поставке Украине 1800 систем Javelin на 311 миллионов долларов defense.gov

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Власти США заключили соглашение с американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon на сумму 311 миллионов долларов о создании нового вооружения для украинской армии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Компании произведут более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые войдут в очередной пакет военной помощи для Украины.

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«Закупка является одной из частей программы по поставкам на Украину, включая в себя производство оружия для украинской армии, ракет для международных союзников и закупки американской армии», — заявили в ведомстве.

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Ранее член Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что украинские военные получат очередной пакет помощи, который включит в себя артиллерию и передовые ракеты.

По его словам, подразделения ВСУ нуждаются в этом типе вооружений для ведения боевых действий в восточной и южной частях страны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то станут стороной конфликта с Россией, писал RT.

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