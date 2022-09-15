США поставят на Украину почти две тысячи ПТРК Javelin | 360°

Все новости

Здоровье

15 сентября 2022, 18:32

Пациентам с болезнями сердца разрешили заниматься спортом

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:31

Лавки-навигаторы установили в лесничестве Наро-Фоминска

Реклама

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:25

Конкурс на строительство МКД в Солнечногорске для расселения из аварийного жилья объявили в Подмосковье

Мир

15 сентября 2022, 18:23

Негласную договоренность Запада насчет поставок оружия Украине раскрыли в США

Власть

15 сентября 2022, 18:06

Россия и Узбекистан договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Спецоперация

15 сентября 2022, 18:04

Женщина погибла в результате обстрела в центре Донецка

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:03

Контракт на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья заключили в Ликино-Дулеве

Подмосковье

15 сентября 2022, 18:01

Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году

Криминал

15 сентября 2022, 18:00

Замглавы Центра судебной экспертизы Минюста заподозрили в получении взятки

Мир

15 сентября 2022, 17:45

США поставят на Украину почти две тысячи ПТРК Javelin

США заключили контракт о поставке Украине 1800 систем Javelin на 311 миллионов долларов

Читать 360tv в

Власти США заключили соглашение с американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon на сумму 311 миллионов долларов о создании нового вооружения для украинской армии. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Компании произведут более 1800 противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые войдут в очередной пакет военной помощи для Украины.

Реклама

«Закупка является одной из частей программы по поставкам на Украину, включая в себя производство оружия для украинской армии, ракет для международных союзников и закупки американской армии», — заявили в ведомстве.

Реклама

Ранее член Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что украинские военные получат очередной пакет помощи, который включит в себя артиллерию и передовые ракеты.

По его словам, подразделения ВСУ нуждаются в этом типе вооружений для ведения боевых действий в восточной и южной частях страны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что если США поставят Украине ракеты большой дальности, то станут стороной конфликта с Россией, писал RT.

США

Оружие

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама