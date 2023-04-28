Эксклюзив 28 апреля 2023, 12:33 Сбить спесь с нацистов. Точечные удары заставят ВСУ оценить шансы на контрнаступление Политолог Михайлов назвал превентивными удары по нескольким областям Украины РИА «Новости»

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Российские военные нанесли превентивный удар по местам скопления техники и живой силы ВСУ на территории Украины, которые могут пойти в контрнаступление в зоне спецоперации. После понесенных потерь боевики задумаются о своих шансах в контратаке, заявил «360» политолог, военный эксперт и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Далее — прямая речь собеседника.

Превентивный удар

По имеющемся данным, удары по Украине нанесли стратегические ракетоносцы Российской Федерации. Об этом заявили и украинские власти, которые получили эту информацию от стран НАТО, а они отслеживают перемещение наших вооруженных сил.

На мой взгляд, сегодняшняя атака стала превентивным ударом возмездия.

Постоянные заявления Украины о подготовке контрнаступления, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о девяти сформированных и оснащенных бригадах ВСУ вызывали тревогу у российского командования.

РИА «Новости»

Удары наносили по скоплению живой силы в Днепропетровской, Киевской и Полтавской областях. Именно там, где формировались бригады ВСУ для наступления на российские территории.

Уничтожить зачатки боевого духа

Скажем так, уничтожение нефтебаз — это естественно. Теперь ВСУ нечем будем заправлять танки Abrams и Leopard, как и другие виды западной техники. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что удар был превентивным, чтобы украинская армия передумала наступать. Либо наступала не с тем боевым духом, количеством живой силы и боевой техники, которую ВСУ скопили для контрнаступления.

Мы все видим

Мы обратили внимание на информацию о нехватке ПВО на Украине, появились данные об уничтожении комплексов С-300.

Защищать небо Украине нечем.

У нее осталось минимальное количество систем противовоздушной обороны и радиолокационных станций, способных отслеживать наши беспилотники и боевые самолеты.

РИА «Новости»

Сейчас это уничтожается, как и боеприпасы для этих средств ПВО. В том числе уничтожаем средства защиты и средства нанесения ударов. Мы показываем НАТО и украинским главкомам, что мы все видим. Этими ударами мы резко сократили на Украине число желающих идти в наступление, а также количество техники и складов.

Усадить за стол переговоров силой

Здесь вариант один: либо мы, либо они. Но мы знаем, что победим. У меня нет сомнений, что после сегодняшнего удара Украина переосмыслит свои шансы на контрнаступление.

А если удары повторить, то и думать будет некому.

Предполагаю, что удары повторят в ближайшие время и не один раз. Чтобы на Украине даже мысли не было проводить контратаки. Чтобы Столтенберг и его пособники задумались о том, чтобы садиться за стол переговоров.