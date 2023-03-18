Мир 18 марта 2023, 00:45 Украинские СМИ сообщили о взрыве в Новомосковске Днепропетровской области «Страна.ua»: взрыв произошел вечером 17 марта в Новомосковске Днепропетровской области

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Взрыв прозвучал в Новомосковске Днепропетровской области вечером 17 марта. Об этом сообщило издание «Страна.ua», других подробностей происшествия не приводится.

Позже стало известно, что в городе случился пожар. По предварительным данным, загорелась нефтебаза. Информацию о взрывах позже подтвердил мэр города Сергей Резник.

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До этого издание писало о ряде взрывов в Днепре, который является административным центром области. Сейчас в этом регионе, а также в Киеве и других областях объявлена воздушная тревога.

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Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Сумской области Украины произошли взрывы. В Киевской области тем временем начали отключать свет. Без электроэнергии частично находились территории Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.