Мир 01 апреля 2023, 02:48 Восемь бригад для наступления на Крым создали на Украине Глава МВД Украины Клименко: завершилось формирование бригад для захвата Крыма и Донбасса РИА «Новости»

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Формирование восьми бригад «Гвардии наступления» завершилась на Украине. Об этом в эфире местного телевидения заявил глава МВД Украины Игорь Клименко. Его слова привело РИА «Новости».

«На сегодняшний день сформированы восемь бригад, и мы готовы к активным наступательным мероприятиям», — отметил он.

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Планируется, что проект штурмовых бригад объединит в себе шесть уже существующих подразделений — «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов»*. Туда также включат новообразованные бригаду Государственной пограничной службы Украины «Стальная граница» и штурмовую бригаду Национальной полиции «Ярость».

Украинские силовики анонсировали сбор собственных штурмовых бригад в первых числах февраля. Всего планировалось создать восемь или девять военных формирований, которые будут использовать в боевых действиях и в контрнаступлении.

Официальный представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук сообщал, что за два месяца было получено более 16 тысяч заявок.

* «Азов» — террористическая организация, запрещенная в России.