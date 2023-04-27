Мир 27 апреля 2023, 00:38 Возможное контрнаступление ВСУ назвали агонией Киева Командир «Ахмата» Алаудинов счел возможное контрнаступление ВСУ агонией Киева РИА «Новости»

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В случае контрнаступления ВСУ ждет поражение, поскольку в последствии у Киева не будет «мужского потенциала» даже для обороны. Такого мнения придерживается помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, даже если Запад и не будет толкать Украину к переговорам, после возможного контрнаступления бойцов ВСУ «Киев будет абсолютно бессилен» собрать средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительные бои на протяжении длительного времени.

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«Потому что весь свой „мужской потенциал“, который они могли выскрести из всех сусеков, они уже все выскребли. Я называю это уже их последним броском, агонией», — сказал командир «Ахмата».

Этот бой, по его мнению, станет решающим. Для российских бойцов это станет главным сражением на пути к победе, а для ВСУ — к поражению, считает Алаудинов.

Он добавил, что имеющиеся у Киева силы и средства «не могут поменять ход этой истории».

ВСУ не в состоянии осуществить контрнаступление, потому что у них не хватает личного состава и ракет, которые могут бить на расстояние 150 километров, заявил ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.