Спецоперация 28 апреля 2023, 08:41 Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95 нанесли удары в нескольких районах Украины «РВ»: самолеты Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по целям в нескольких районах Украины РИА «Новости»

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Ракетоносцы-бомбардировщики Воздушно-космических сил России Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по обозначенным целям в нескольких районах Украины. Такие данные распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации «РВ», взрывы произошли в Кривом Роге, Киевской, Полтавской Николаевской, Черкасской областях и в Кременчуге.

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Канал уточнил, что по целям в центральных и западных областях наносили удары ракетами Х-101 и X-555.

Официально данные «РВ» в Минобороны пока не прокомментировали. Накануне, 27 апреля, ведомство сообщало о сосредоточенном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в пресс-службе.

Нанесение сосредоточенного удара позволило предотвратить выдвижение подразделений морской пехоты противника в районы боевых действий.