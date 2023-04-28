28 апреля 2023, 08:41
Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95 нанесли удары в нескольких районах Украины
«РВ»: самолеты Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по целям в нескольких районах Украины
Ракетоносцы-бомбардировщики Воздушно-космических сил России Ту-22 и Ту-95 нанесли удары по обозначенным целям в нескольких районах Украины. Такие данные распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации «РВ», взрывы произошли в Кривом Роге, Киевской, Полтавской Николаевской, Черкасской областях и в Кременчуге.
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Канал уточнил, что по целям в центральных и западных областях наносили удары ракетами Х-101 и X-555.
Официально данные «РВ» в Минобороны пока не прокомментировали. Накануне, 27 апреля, ведомство сообщало о сосредоточенном ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в пресс-службе.
Нанесение сосредоточенного удара позволило предотвратить выдвижение подразделений морской пехоты противника в районы боевых действий.
Специальная военная операция РФ на Украине
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