Спецоперация 25 апреля 2023, 12:01 Американские СМИ назвали срок начала контрнаступления ВСУ TNYT: Украина собрала 12 бригад по четыре тысячи военных и начнет наступление в мае РИА «Новости»

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Украинское командование подготовило 12 бригад для контрнаступления на российские позиции в мае. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы Пентагона.

«Уже в следующем месяце Украина готовится начать контрнаступление против российских военных. Согласно информации из секретных документов Пентагона, в распоряжении ВСУ к концу апреля появятся 12 бригад по четыре тысячи человек», — указали в статье.

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Журналисты выяснили, что непосредственно НАТО и США готовят девять бригад ВСУ из 12.

«Скорее всего, контрнаступательная операция пройдет на южном направлении, вдоль береговой линии Азовского моря», — добавили в материале.

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