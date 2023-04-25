25 апреля 2023, 12:01
Американские СМИ назвали срок начала контрнаступления ВСУ
TNYT: Украина собрала 12 бригад по четыре тысячи военных и начнет наступление в мае
Украинское командование подготовило 12 бригад для контрнаступления на российские позиции в мае. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на появившиеся в Сети секретные документы Пентагона.
«Уже в следующем месяце Украина готовится начать контрнаступление против российских военных. Согласно информации из секретных документов Пентагона, в распоряжении ВСУ к концу апреля появятся 12 бригад по четыре тысячи человек», — указали в статье.
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Журналисты выяснили, что непосредственно НАТО и США готовят девять бригад ВСУ из 12.
«Скорее всего, контрнаступательная операция пройдет на южном направлении, вдоль береговой линии Азовского моря», — добавили в материале.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не исключил, что националисты совершат попытку контрнаступления после потери контроля над Артемовском в Донецкой Народной Республике.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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