Эксклюзив 22 апреля 2024, 16:23 Путь на Угледар. Чем важен контроль над Новомихайловкой Военный эксперт Дандыкин: Новомихайловка — важный пункт на подходе к Угледару РИА «Новости»

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Российские войска освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР, укрепив при этом тактическое положение по переднему краю. Эта территория важна, так как напрямую ведет к Угледару — высоте, которую отечественным подразделениям необходимо взять под свой контроль. Об этом рассказал «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Это важный пункт на подходе к Угледару, вот сейчас заход по флангам к нему», — указал он.

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По словам Дандыкина, бои за этот населенный пункт в ДНР идут давно. Сам Угледар — один из узлов обороны Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Поэтому эта точка на карте России необходима.

«Я думаю, что это (взятие Угледара — прим. ред.) позволит нам выбить противника. Он находится на высотах, потому что это так называемый Донецкий кряж. И [оттуда] очень хорошо отражать атаки», — обратил внимание собеседник «360».

Когда ВСУ будут все больше попадать под окружение на том направлении, выразил уверенность Дандыкин, боевики самостоятельно уйдут или их уничтожат. Военный эксперт назвал Угледар одним из важнейших пунктов сопротивления врага на Донецком направлении.

Он напомнил, что на пути российских войск было сразу несколько важных точек. Речь идет об Артемовске (украинское название — Бахмут), Авдеевке и Часовом Яре. Все эти территории — высоты. За ними идут степи и снова высоты — Константиновка, Краматорск, Славянск. А с подъема противнику удобнее наносить удары.

«Он (противник — прим. ред.) видит все, откуда подходить. Порой в годы Великой Отечественной войны за высоту клали полки. Я был на Брянщине. В низине заступал за деревню полк, и он весь полег. Братская могила — 900 с лишним человек. Потому что с высоты стреляет враг. Вот почему Часов Яр [так важен]», — подчеркнул капитан.

В случае с Часовым Яром российские войска наступают снизу. И это осложняет ситуацию. Дандыкин также напомнил, что в самой Донецкой агломерации очень много поселков и городов. Она являлась одной из крупнейших в мире.

Военный эксперт отметил, что сейчас ситуация на Донецком направлении совершенно иная, нежели год назад. Он выразил уверенность в том, что российские войска справятся, несмотря на помощь ВСУ со стороны Запада.