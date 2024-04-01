Спецоперация 01 апреля 2024, 11:45 «Многие не дошли». Боец ВСУ — о хаотичном отступлении из Авдеевки Пленный военнослужащий Мерва рассказал о беспорядочном отходе ВСУ из Авдеевки Laurel Chor/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Командование Вооруженных сил Украины отправило в Авдеевку плохо обученных новобранцев и бросило их при отводе войск. Пленный военнослужащий Борис Мерва заявил, что многие солдаты умерли при беспорядочном бегстве из города, сообщил ТАСС.

Мужчину мобилизовали, несмотря на два микроинсульта, проблемы с ногами и травму головы. Зарубежные инструкторы провели двухдневное обучение в поселке городского типа Ольгополь Винницкой области, и солдат отправили в горячую точку.

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Борис Мерва сообщил, что в Авдеевке ему и напарнику поручили стоять на посту и наблюдать за обстановкой. В какой-то момент по рации объявили об отступлении — приказали взять оружие, уйти в частный сектор через дорогу и по посадке. По словам бойца, вывод войск ВСУ проходил хаотично.

«Мы начали отход. Тут начали дроны сбрасывать гранаты, дроны-камикадзе в ноги падали. Много „трехсотых“ было, многие не дошли», — сказал он.

Боец отморозил ноги и отстал, а потом запутался в колючей проволоке. Рядом с ним прогремел взрыв, мужчину отбросило прямо к российским разведчикам. Тогда он сдался в плен.

Группировка войск «Центр» в феврале взяла Авдеевку под контроль. В Италии заявили, что потеря этого города стала признаком надвигающегося поражения Украины.