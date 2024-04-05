Спецоперация 05 апреля 2024, 07:47 ВС России приготовились к захвату путей снабжения ВСУ в Часовом Яре Советник главы ДНР Гагин: российские войска вошли в пригород Часова Яра РИА «Новости»

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Российские военные находятся в пригороде Часова Яра. Они близки к тому, чтобы взять под огневой контроль пути снабжения украинских боевиков в городе. Об этом РИА «Новости» заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, войскам осталось дойти до города около полукилометра. Гагин отметил, что ВСУ заминировали обширную территорию и возвели инженерные укрепления. Чтобы сберечь личный состав, российская армия продвигается к городу постепенно.

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«Надо понимать, что противник отступил в Часов Яр после нашего взятия Артемовска. Группировку в Часов Яре усиливали не один месяц. У них было около года для подготовки к этому штурму», — объяснил Гагин.

Советник Пушилина также рассказал о планах нарушить логистику ВСУ. Он подчеркнул, что российские военные уже сейчас могут атаковать артиллерией и авиацией дороги, ведущие в Часов Яр.

«Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки», — заключил Гагин.

Ранее назначенный украинскими властями глава Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус подтвердил, что в городе наблюдается сложнейшая обстановка. Наступление российских военных усиливается, сообщил он.