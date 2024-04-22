Важное 22 апреля 2024, 13:23 Российские войска освободили Новомихайловку Минобороны: Новомихайловка в ДНР перешла под контроль ВС России РИА «Новости»

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Южная группировка войск освободила населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделениями „Южной“ группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — указали в оборонном ведомстве.

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Российские бойцы также улучшили тактическое положение по переднему краю. Подразделения нанесли поражение живой силе и технике сразу 10 разным бригадам ВСУ в ЛНР и ДНР. Российские военные отразили три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Богдановка и Победа.

ВСУ потеряли до 410 боевиков, девять машин, самоходку «Гвоздика». Также украинские боевики лишились склада боеприпасов и станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Российские бойцы на танке Т-90М «Прорыв» уничтожили позиции и бронетехнику ВСУ под Авдеевкой. Атака велась на расстоянии до 10 километров.