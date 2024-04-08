Спецоперация 08 апреля 2024, 22:57 «Они смогут». Запад испугался прорыва России на Украине Аналитик Меркурис: российская армия сможет освободить всю территорию ДНР от ВСУ РИА «Новости»

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Российская армия сможет достичь всех поставленных целей на фронте благодаря превосходству по ресурсам. Такое мнение британский аналитик Александр Меркурис выразил на своем Youtube-канале.

«Главное сражение сейчас происходит за Часов Яр. Это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — сказал он.

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Меркурис напомнил, что у российских военных есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, поэтому они постепенно занимают все необходимые территории.

«Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. Если они захотят взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они сделают и это», — резюмировал аналитик.

Ранее военкоры сообщили о движении колонн машин скорой помощи направились в сторону Славянска в сопровождении транспорта ВСУ после сильнейшего удара по Часову Яру.