08 апреля 2024, 22:57
«Они смогут». Запад испугался прорыва России на Украине
Аналитик Меркурис: российская армия сможет освободить всю территорию ДНР от ВСУ
Российская армия сможет достичь всех поставленных целей на фронте благодаря превосходству по ресурсам. Такое мнение британский аналитик Александр Меркурис выразил на своем Youtube-канале.
«Главное сражение сейчас происходит за Часов Яр. Это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.), Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — сказал он.
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Меркурис напомнил, что у российских военных есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, поэтому они постепенно занимают все необходимые территории.
«Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. Если они захотят взять Константиновку и пойти дальше на Краматорск, они сделают и это», — резюмировал аналитик.
Ранее военкоры сообщили о движении колонн машин скорой помощи направились в сторону Славянска в сопровождении транспорта ВСУ после сильнейшего удара по Часову Яру.
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
Константиновка
Часов Яр
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