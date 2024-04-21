Важное 21 апреля 2024, 13:34 Российские военные полностью освободили Богдановку МО: бойцы Южной группировки освободили населенный пункт Богдановка РИА «Новости»

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Российские военные из подразделения Южной группировки полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Военные также улучшили положение по переднему краю и нанесли удар по украинской бригаде в районе населенного пункта Красногоровка.

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«Кроме того, отражены две контратаки формирований 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр и западнее населенного пункта Красное», — добавили в министерстве.

Противник лишился до 440 военнослужащих, трех авто, комплекса «Оса-АКМ».

Подразделения российской группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение. Бойцы российской армии отразили восемь контратак и лишили ВСУ до 360 боевиков.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили гаубицу, стрелявшую по мирным жителям Белгорода. Ее вычислили с помощью разведки.