05 апреля 2024, 10:52
ВСУ назвали сложной ситуацию у Часова Яра
Представитель командования ВСУ Задубинный: ситуация в районе Часова Яра сложная
Ситуация в районе Часова Яра остается сложной для ВСУ. В этом признался представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный. Его процитировало агентство Reuters.
«Ситуация там очень сложная, бои продолжаются», — заметил Задубинный.
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Он утверждает, что ВС России пока не вошли в город.
Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин информировал, что российские силы уже находятся в пригороде Часова Яра, до самого города осталось около 500 метров. Войска близки ко взятию путей снабжения украинских боевиков в городе под огневой контроль. Они продвигаются постепенно, чтобы сберечь личный состав — ВСУ тщательно заминировали территорию.
Ранее назначенный украинским руководством глава Часовярской городской военной администрации Сергей Чаус сообщил, что 4 апреля обстановка в Часовом Яре была самой сложной за все боевых действий. Наступление ВС России усилилось. По мнению отставного майора ВСУ Игоря Лапина, Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска.
ВСУ
Украина
Часов Яр
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