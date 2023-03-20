Спецоперация 20 марта 2023, 23:16 «Находится в полном окружении». Россия выбьет ВСУ из Авдеевки после освобождения Артемовска Военный эксперт Матвийчук: освобождение Авдеевки откроет выход к Краматорску и Славянску РИА «Новости»

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Российские военные продолжают окружать Авдеевку, заявил представитель ВСУ Алексей Дмитрашковский. По его словам, в дальнейшем этот город в ДНР может повторить судьбу Артемовска. Что даст освобождение этого населенного пункта и почему украинские военнослужащие уже сейчас начали проводить параллели — в материале «360».

Новый Артемовск для ВСУ

О ситуации вокруг Авдеевки рассказал глава пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский. В эфире украинского телемарафона он подтвердил информацию британских разведчиков о том, что российские военные окружают город в ДНР. По мнению представителей спецслужб Великобритании, уже скоро обстановка там может стать подобной Артемовску, сообщило издание «Страна.ua».

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«Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. ред.) — это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении», — добавил Дмитрашковский.

Журналисты издания добавили, что ВС России запланировали освобождение Авдеевки, чтобы в дальнейшем перейти к штурму Угледара. Все это сопровождается снарядным голодом — украинские военные пока не получили в полном объеме боеприпасы, обещанные Западом. Задержка случилась из-за острой нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе.

РИА «Новости»

Где развернутся основные бои

По информации украинского Telegram-канала «Резидент», о серьезной ситуации в Авдеевке ранее предупреждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Из-за того, что российские военные постепенно окружают город для устройства «котла» в дальнейшем, украинские войска вынуждены перебрасывать солдат на восточный фронт.

Отметили передвижения ВС России на указанном направлении и британские разведчики. Они уточнили, что в операции задействовали 1-й армейский корпус ДНР — эти военные хорошо ориентируются на местности и знают, где лучше наступать.

«Город в настоящее время в значительной степени разрушен. Комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией», — привели журналисты цитату из свежего доклада британской разведки.

В министерстве реинтеграции Украины призвали жителей Авдеевки эвакуироваться. По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, этот город может стать для ВСУ очередным «котлом». В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что ВС России заняли несколько населенных пунктов, являющихся «ключом» к взятию Авдеевки.

Комбат штурмовиков батальона «Ветераны» с позывным Тихий напомнил, что в Авдеевке на протяжении восьми лет возводили укрепления. Военный рассказал «Царьграду», что этот город можно сравнить с «Азовсталью» — там много бетонных ДЗОТов, подземных казарм и сообщений, что делает ситуацию в населенном пункте непростой.

РИА «Новости»

ВСУ предрекли поражение в битве за Авдеевку

Россия освободит Авдеевку, город встанет в один ряд с Артемовском и Соледаром, рассказал «360» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, на днях стало известно об освобождении Красногоровки — железнодорожного узла, игравшего большую роль в логистике ВСУ.

«Теперь он ничего не раздает, потому что он под нашим контролем. И Авдеевка при всей „храбрости“ всей этой нечисти, которая там пытается нам противостоять, находится в полном окружении. Сколько они продержатся? Ну два-три дня, неделю максимум — голодные, холодные, без патронов», — подчеркнул эксперт.

По словам Матвийчука, российские военные продвигаются вглубь Донецкого оборонительного рубежа так, как и было запланировано. После падения Артемовска и Авдеевки ВС России выйдет на оперативный простор, открыв пути к Краматорску и Славянску.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВС России взяли под контроль 70% территории Артемовска. По словам предпринимателя, наступательные действия продолжат до полного освобождения города.