Спецоперация 17 марта 2023, 15:56 Российские силы продолжили продвижение на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских сил на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Планомерное продвижение российских сил на Авдеевском направлении продолжается. Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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«Мы видим планомерное продвижение наших подразделений с разных сторон. Мы видим достаточно активные атакующие действия [ВСУ] со стороны Красногоровки», — заявил Пушилин.

Ранее он говорил, что в районе Авдеевки российские войска взяли под огневой контроль пять дорог, по которым ВСУ получают снабжение и боеприпасы.

«У противника под населенным пунктом Авдеевка осталось около пяти дорог снабжения. Все они находятся под нашим огневым контролем», — отмечал Пушилин.

Объединенная группировка российских сил начала обход Авдеевки с запада и севера. Оставшимся на этом участке подразделениям украинских войск грозит попадание в огневой котел