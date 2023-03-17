17 марта 2023, 15:56
Российские силы продолжили продвижение на Авдеевском направлении
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении российских сил на Авдеевском направлении
Планомерное продвижение российских сил на Авдеевском направлении продолжается. Об этом в эфире Первого канала заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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«Мы видим планомерное продвижение наших подразделений с разных сторон. Мы видим достаточно активные атакующие действия [ВСУ] со стороны Красногоровки», — заявил Пушилин.
Ранее он говорил, что в районе Авдеевки российские войска взяли под огневой контроль пять дорог, по которым ВСУ получают снабжение и боеприпасы.
«У противника под населенным пунктом Авдеевка осталось около пяти дорог снабжения. Все они находятся под нашим огневым контролем», — отмечал Пушилин.Сегодня он добавил, что пока по этим участкам сложно провести контроль перемещения вражеских войск, но уже в ближайшее время ситуация вокруг Авдеевки перейдет в острую фазу.
Объединенная группировка российских сил начала обход Авдеевки с запада и севера. Оставшимся на этом участке подразделениям украинских войск грозит попадание в огневой котел
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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