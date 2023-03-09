Спецоперация 09 марта 2023, 03:48 Российская армия начала закрепляться на окраине Красногоровки РИА «Новости»: российская армия начала закрепляться на окраине Красногоровки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подразделения российской армии начали закрепляться на окраине Красногоровки, сообщил РИА «Новости» офицер с позывным Саймон. Красногоровка часто фигурирует в сводках ДНР как населенный пункт, из которого ведется огонь по Донецку.

«По окраинам Красногоровки отработали „Грады“ и „Солнцепеки“. На первой улице этого населенного пункта уже закрепляются ребята из 11-го полка», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Совместное использование «Града» и «Солнцепека» применяется для расчистки пути наступающим войскам. «Солнцепек» выводит из строя легкобронированную технику, разрушает укрепления и сооружения. РСЗО «Град» применяют для поражения живой силы.

Реклама

Бои под Авдеевкой облегчили судьбу жителей Донецка. ВСУ заняты сдерживанием российских сил и реже обстреливают город с этого направления. Из Авдеевки и расположенной к северу от нее Красногоровки украинские боевики чаще всего обстреливают столицу ДНР.