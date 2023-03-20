Армия 20 марта 2023, 08:26 ВСУ перебросили через Дружковку, Краматорск и Славянск подкрепление к Артемовску Офицер ЛНР Марочко: ВСУ наращивают группировку под Дружковкой, Краматорском и Славянском flickr

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Командование Вооруженных сил Украины, несмотря на большие потери, продолжило наращивать группировку войск на донецком направлении. Колонны военной техники заметили в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Местные жители отмечают увеличение численности ВФУ в населенных пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка», — написал он.

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Через эти населенные пункты, по словам Андрея Марочко, по ночам стали направлять в Артемовск больше колонн колесной и гусеничной бронетехники. ВСУ уже понесли большие потери в этом городе, но командование решило перебросить туда дополнительные силы и нарастить группировку на донецком направлении. Офицер предупредил, что получил эту информацию из собственных источников.

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Украинские войска, по подсчетам издания Politico, потеряли в зоне проведения спецоперации более 100 тысяч человек убитыми и ранеными. Это спровоцировало массовые отказы от мобилизации и случаи дезертирства среди военнослужащих ВСУ.