Спецоперация 17 марта 2023, 14:08 Российские морпехи уничтожили закрепившуюся под Угледаром группировку ВСУ «Русская весна» сообщила об ликвидации морпехами боевиков ВСУ в окопах под Угледаром РИА «Новости»

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Морские пехотинцы уничтожили группировку украинских боевиков, которые окопались в лесополосе в районе Угледара. Видео с места зачистки опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Кадры сняты сразу после штурма опорного пункта вражеских сил противника. На видео показаны тела ликвидированных боевиков.

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Авторы сообщения подчеркнули, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота продолжили наступление на позиции украинских сил на Южно-Донецком направлении.

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В минувший четверг, 16 марта, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил что в результате ударов авиации и артиллерии группировки войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены 60 украинских боевиков.

Кроме того, ВСУ потеряли четыре танка, бронеавтомобиль, гаубицу Д-20 и артиллерийскую систему М777.