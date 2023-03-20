Эксклюзив 20 марта 2023, 22:10 Безнадега ВСУ в Артемовске Военный аналитик Онуфриенко: ЧВК «Вагнер» завладели преимуществом в Артемовске РИА «Новости»

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Союзные силы постепенно, шаг за шагом, освобождают населенные пункты от ВСУ в зоне спецоперации. Военный аналитик Михаил Онуфриенко специально для «360» подробно описал ситуацию в главной локации боев последних дней — Артемовске — и на других участках фронта.

Далее — его прямая речь.

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В центре внимания

В районе Артемовска продолжают наступление подразделения ЧВК «Вагнер». Они постепенно, улица за улицей, зачищают город. Под контролем этих подразделений союзных сил — примерно две трети Артемовска.

В последние дни члены ЧВК «Вагнер» ведут бои на заводе по обработке цветных металлов и в районе стадиона «Авангард». Это в нескольких сотнях метров от местной администрации. Также они зачищают кладбище на юге города и вокруг этого района атакуют прилегающие села. На севере Артемовска идут бои вдоль дороги, которая ведет на Константиновку.

Даже на публикуемых в СМИ Украины картах видно почти безнадежное положение ВСУ в этой зоне спецоперации.

Вокруг Артемовска сейчас, по состоянию на 17 марта, дислоцированы следующие подразделения сил противника: четыре бригады — включая две бригады ТерО — и одна команда танкистов. Последние ведут постоянную контратаку вокруг Красного. Причем этот населенный пункт уже почти зачищен от ВСУ. А это в свою очередь означает уже начало боев за Часов Яр.

Под контролем противника остаются практически только грунтовые дороги между Красным и Хромово. Это — единственные трассы, по которым ВСУ еще хоть как-то могут перебрасывать какие-никакие подкрепления для своих подразделений в городе.

Однако эти дороги разбиты. Да и сама техника уже потрепана, поскольку постоянно находится по огневым ударом.

РИА «Новости»

Положение ВСУ в этой зоне спецоперации осложняется преимуществом, которое находится в руках подразделений ЧВК «Вагнер». Те ведут наступательные бои. Такая тактика вынуждает противника на всех направлениях раздергивать пребывающие резервы на несколько населенных пунктов.

Наступательное продвижение

На северных участках спецоперации союзным силам удалось зачистить несколько опорных пунктов противника, вынудив его отойти на правый берег. Не менее напряженные бои идут в районе Макеевки. Здесь ВС России и их соратники продолжают двигаться на запад, но достаточно медленно.

Также ВСУ по-прежнему пытаются направлять десанты для высадки на островах возле Херсона. Одна из них, связанная с Большим Потемкиным, завершилась ожидаемо, как и все предыдущие: группа уничтожена.

РИА «Новости»

Вокруг Авдеевки союзные силы продолжают наступательные действия постепенно беря местные укрепрайоны ВСУ в кольцо блокады. А после взятия Красногоровки ВС России и их соратники продвинулись существенно западнее, заняв высоты у железной дороги.

Южнее Авдеевки наступление пока не удается, противник купирует его постоянными контратаками из Северного.

Здесь же, в боях за Авдеевку у взятых пленных обнаружили рапорты о захоронении на месте гибели. Это наглядно демонстрирует отношение правительства Украины к своим военнослужащим.

Вести с других полей

Также не прекращаются и хаотичные провокации ВСУ как на российских, так и на белорусских территориях. Например, в Гродно при попытке задержания ликвидирован иноземец, вооруженный автоматом и боевыми гранатами.

Ну, а западнее наших границ сейчас всех интересует визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Москву, который проходит прямо в эти часы. В ЕС и США все понимают, что ничего хорошего им от этого визита ожидать не следует.