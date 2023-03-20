Спецоперация 20 марта 2023, 18:48 ЧВК «Вагнер» взяла под контроль 70% территории Артемовска Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: ВС РФ контролируют около 70% Артемовска РИА «Новости»

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Бойцы ЧВК «Вагнер» контролируют около 70% территории Артемовска и продолжают наступление до полного освобождения города. Об этом сообщил глава частной военной компании Евгений Пригожин министру обороны Сергею Шойгу. Письменное заявление опубликовали в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Евгений Пригожин также сообщил главе Минобороны, что, по имеющейся информации, в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС России. Если это произойдет, то негативно повлияет на ход спецоперации, считает Пригожин.

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«Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК „Вагнер“ от основных сил ВС РФ», — обратился глава вагнеровцев к Сергею Шойгу.

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Пригожин также представил министру обороны подробности о замысле ВСУ и собственные предложения по противодействию этому плану.