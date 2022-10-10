Взрывы в городах Украины: из чего наносили удары | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Для ударов по крупным городам Украины могли использовать «Калибры» и «Искандеры» Военный эксперт Кошкин: удары по украинским городам могли наносить «Калибрами» Источник фото: соцсети

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Утром 10 октября в крупных украинских городах прогремели взрывы, по всей стране объявили воздушную тревогу. В частности, в результате ударов российских Вооруженных сил электроснабжение пропало в пяти областях — Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской, — в других оно нарушено частично. По мнению экспертов, вывести из строя инфраструктуру Украину помогли ракеты «Калибр».

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Удары по украинской инфраструктуре

В Киеве утром прогремели взрывы. Один из них произошел в районе здания СБУ, неподалеку находится офис президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщали местные СМИ, прилеты также были на левом берегу Днепра.

Один из снарядов попал в «мост Кличко» в центре города. Целью был офис Консультативной миссии ЕС, который располагается под мостом.

В Сети появились кадры с горящей ТЭЦ в украинской столице. Помимо этого, «под прицелом» оказались энергообъекты от Львова до Запорожья, Хмельницкого района, Днепра и Винницы, Ивано-Франковщины, Сумщины, Харьковщины, Житормирщины, Кировоградщины, в целом весь юг страны, заявил замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко.

Из-за взрывов в киевском метро по красной ветке приостановили движение, позднее подземные станции стали работать как укрытия. Аналогичные меры приняли в Харькове. Воздушную тревогу объявили по всей Украине.

Президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности подчеркнул, что действия российских Вооруженных сил стали, в частности, ответом на теракт, который украинские спецслужбы устроили на Крымском мосту утром 8 октября. В Минобороны подтвердили, что «массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины» достиг цели.

Из чего могли наносить удары

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» выразил мнение, что удары могли наносить с помощью крылатых ракет «Калибр».

Специалист отметил, что ранее их часто задействовали в спецоперации. Он также не исключил использование оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«Думаю, удары были нанесены в основном „Калибром“», — сказал Кошкин.

Он напомнил, что Украина пыталась предотвратить удары с помощью ПВО, однако их военные средства несовершенны. Ведь когда летит рой ракет, ликвидировать их не так просто.

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