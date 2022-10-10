Украинские СМИ написали о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве | 360°

Важное 10 октября 2022, 10:07 Поделиться Telegram

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Viber Украинские СМИ написали о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве соцсети

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Новые взрывы произошли на левом берегу Днепра в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Взрывы на левом берегу Днепра в Киеве», — сказано в сообщении в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

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Утром 10 октября украинские власти сообщили о взрывах в Киеве, которые произошли в центре города. Речь идет о Печерском и Шевченковском района города. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал о взрыве в районе здания СБУ.

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Движение поездов по красной ветке метро в связи с этим приостановили, позже стало известно и обстановке работы всего метрополитена. Подземные станции работают как укрытия.

Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага заявила, что уже известно о раненых и погибших. Об этом написал ТАСС.

Мэр Киева Кличко проинформировал о том, что зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге по всей стране.

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