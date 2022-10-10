Путин предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты в России | 360°

Важное 10 октября 2022, 13:15 Поделиться Telegram

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Viber Путин предупредил власти Украины о жестком ответе на теракты в России Президент Путин заявил о жестких ответах Украине на теракты в России РИА Новости

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Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом на заседании Совета Безопасности заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что если украинские власти продолжат свои попытки проведения терактов на территории России, то ответы будут жесткими. И соответствовать уровню угроз.

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Российский лидер добавил, что оставлять без внимания преступления киевского режима невозможно.

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«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — заявил Путин.

Президент России добавил, что массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине нанесли по предложению Минобороны и по плану, разработанному Генштабом.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — добавил глава государства.

В понедельник, 10 октября, во всех областях Украины сработала система противовоздушной обороны. По данным местных СМИ, в Киеве загорелась теплоэлектростанция, а один из снарядов упал рядом со зданием СБУ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в столице и восьми областях страны повреждения получили 11 инфраструктурных объектов. Он добавил, что жителям нужно готовиться к перебоям со связью, водой и поставками электроэнергии.

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