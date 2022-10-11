Удары России по инфраструктуре Украины 11 октября: работа БПЛА «Герань-2» | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 14:52 Поделиться Telegram

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Viber «Герань-2» атакует энергосистему. Главное о новых ударах по украинской инфраструктуре Эксперт Орлов назвал беспилотник «Герань-2» достаточно мощным и большим аппаратом Youtube

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Утром 11 октября Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинской инфраструктуре. По всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу. Большая часть прилетов, как и накануне, пришлась на объекты энергетики.

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Дроны-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в Виннице, которая обеспечивает теплом и светом юго-запад страны. По информации местных властей, пострадало электрооборудование. В результате станция вышла из строя.

Жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Павлограде, сообщил Telegram-канала Readovka. Предположительно, целью стал железнодорожный узел, где находился состав с новой военной техникой для украинской армии.

Также ВС России нанесли удары по железнодорожному узлу и ремонтному заводу в Шепетовке Хмельницкой области. Взрывы были слышны и в подконтрольном Украине городе Запорожье. По военным объектам и местам хранения боеприпасов выпустили 16 ракет.

Украинские СМИ продолжают сообщать о новых прилетах по критической инфраструктуре в Киевской и Ивано-Франковской областях, Виннице, Ровно, Кривом Роге, Николаеве, Очакове и других городах.

Последствия ударов

Вечером 10 октября без электричества и воды остались, в частности, Харьков, Сумы, Тернополь, Ровно, Житомир, Полтава, Львов, Хмельницкий, Днепропетровск. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявляла, что к утру 11 октября энергоснабжение так не восстановили более чем в 300 населенных пунктах.

В Сети появились фотографии обесточенного Львова. Помимо этого, город оказался частично отрезан от связи: жители начали собираться в местах, где еще можно поймать сеть.

Энергохолдинг ДТЭК предупредил население Киева и области, что в регионе будут веерные отключения электроэнергии — не более чем на четыре часа в сутки в часы пиковых нагрузок, с 08:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

До этого власти Ивано-Франковской области, где накануне пострадала Бурштынская ТЭС, остановили работу трамваев и троллейбусов, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. В Кривом Роге частично отключили уличное освещение и рекламу, а горожан попросили отказаться от использования энергоемких бытовых приборов.

Чтобы поддержать собственную энергосистему, Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в Европу с 11 октября. На территории самой страны люди выстраиваются в километровые очереди на АЗС, опасаясь, что топливо скоро закончится.

Дрон-камикадзе «Герань-2»

Атаку на важный инфраструктурный объект, Ладыжинскую ТЭС, российские военные провели с помощью беспилотников «Герань-2», аналога иранского БПЛА Shahid-136 с дальностью полета в две тысячи километров. После 12:00 налет дронов-камикадзе повторился.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов объяснил «360», что беспилотник «Герань-2» — достаточно мощный и большой аппарат, способный нести на борту около 50 килограммов взрывчатки.

«Беспилотник выполнен по эргономической схеме „летающее крыло“, которая может применяться на дальностях в несколько сотен километров», — рассказал он.

Размах крыльев «Герани» достигает четырех метров, чтобы обеспечить необходимую грузоподъемность. При этом в производстве беспилотник сравнительно дешевый, поскольку в нем нет собственной оптической системы и используется обычный двигатель внутреннего сгорания. Запускают такие БПЛА со специального прицепного контейнера — как по одному, так и «стаей».

«„Герань“ летит по координатам и не имеет собственной оптической системы. То есть ему задают полетное задание, и он по нему летит. Есть системы, которые дают возможность этими беспилотниками управлять, но они пока широко не применяются», — заключил Орлов.

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