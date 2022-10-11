Дроны-камикадзе ударили по Ладыжинской ТЭС в Виннице | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

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Viber Дроны-камикадзе ударили по Ладыжинской ТЭС в Виннице Глава ОГА Борзенко сообщил об ударе дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС в Виннице Википедия

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Два дрона-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыжинскую ТЭС в украинском городе Винница. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзенко.

«Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС», — написал он.

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Военкор Борис Рожин, комментируя произошедшее, напомнил, что этот инфраструктурный объект принадлежит крупному бизнесмену Ринату Ахметову. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Telegram-канал Readovka сообщил, что дроны достигли своей цели и вывели ТЭС из строя.

Утром в понедельник во многих городах Украины произошли взрывы ракет. Они вывели из строя объекты военного управления, связи и энергетики. Министерство обороны России сообщило, что военные ударили по целям инфраструктуры, успешно достигнув поставленных задач.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что удары стали ответом на террористические акты, разрабатываемыми спецслужбами Украины на территории России.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» заявил, что массированные удары по украинской инфраструктуре непременно окажут психологическое воздействие на украинских боевиков.

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