Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области | 360°

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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области

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11 октября 2022, 10:16

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киевской области

«Телевизионная служба новостей» сообщила о взрывах в Киевской области

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Ряд взрывов произошел в Киевской области утром во вторник. Об этом сообщила украинская «Телевизионная служба новостей»(ТСН).

«Работают системы противовоздушной обороны. Слышны взрывы в Киевщине», — говорится в сообщении ТСН.

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Кроме того, украинское издание «Страна Украина» сообщала о пролете ракет над Одесской областью. Телеканал «Звезда» писал о взрывах в Николаеве, Очакове, Запорожье и Виннице.

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Ранее 11 октября ряд украинских СМИ сообщил об объявленной воздушной тревоге на всей территории страны. По сведениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, сейчас без электричества остаются более 300 населенных пунктов.

Глава администрации Винницкой области Сергей Борзенко сообщал об ударах на Ладыжинскую ТЭС дронами-камикадзе «Герань-2».

Политолог Евгений Михайлов заявлял «360», что удары по инфраструктуре вызовут волнения в тылу украинских военных.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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