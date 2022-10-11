Жителей Киева и области предупредили о веерных отключениях электричества | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Киева и области предупредили о веерных отключениях электричества Энергохолдинг ДТЭК: электричество в Киеве и области будут отключать на четыре часа РИА Новости

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В Киеве и Киевской области с сегодняшнего дня вводятся веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщило киевское отделение энергохолдинга ДТЭК.

Электричество будут отключать не более чем на четыре часа в сутки. Жилые дома и другие объекты могут оставаться без света с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

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Утром во вторник, 11 октября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В ряде Telegram-каналов появились данные об ударах по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

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Ранее сообщалось, что Украина из-за ракетных обстрелов прекращает экспорт электроэнергии в страны Евросоюза с 11 октября. Об этом заявили в министерстве энергетики страны.

Также жители Кривого Рога столкнутся с временным ограничением на потребление электроэнергии. Из-за необходимости экономии уличное освещение будет частично отключено. Предпринимателей он попросил выключить все рекламные вывески. Кроме того, после сообщений о взрывах в некоторых районах Львова и Тернополя пропало электричество.

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