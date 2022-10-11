Военные объекты в подконтрольном Украине Запорожье попали под обстрел | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 08:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Военные объекты в подконтрольном Украине Запорожье попали под обстрел Член главного совета администрации Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в городе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утром подконтрольный Украине город Запорожье атаковали. Российские войска выпустили 16 ракет по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, которые переоборудовали в места хранения боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Операция 11 октября началась в 06:03 и продолжалась на протяжении 40 минут. Послышались 16 взрывов, сигнал воздушной тревоги зазвучал после третьего из них, написал он. Сработала система ПВО.

Реклама

«Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье», — объяснил он.

Реклама

Военные применили высокоточные крылатые ракеты, которые поражают цель с точностью до нескольких метров и поэтому не несут опасности мирному населению, добавил Рогов. Падение осколков ракет на жилые дома он объяснил неумелой работой украинских ПВО. После ударов в Запорожье произошли перебои с электроснабжением. В нескольких районах начались сильные пожары.

2 0 0 0 0 0