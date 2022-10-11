Военные объекты в подконтрольном Украине Запорожье попали под обстрел | 360°

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Спецоперация
11 октября 2022, 08:40
Врагу не спрятаться. Появилось видео боевой работы гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации
Спецоперация
11 октября 2022, 08:39
Появились кадры уничтожения пункта управления и бронетехники ВСУ
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Общество
11 октября 2022, 08:36
Четыре парома запустили на переправе между Крымом и Кубанью
Общество
11 октября 2022, 08:35
Развитие экономики замкнутого цикла после соглашения «Корпорации ЭКОПОЛИС» с РЭО оценили на РЭФ-2022
Власть
11 октября 2022, 08:28
Рябков предупредил Штаты об опасности неконтролируемой эскалации
Мир
11 октября 2022, 08:28
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины — СМИ
Спецоперация
11 октября 2022, 08:26
Дроны-камикадзе ударили по Ладыжинской ТЭС в Виннице
Спецоперация
11 октября 2022, 08:21
Военные объекты в подконтрольном Украине Запорожье попали под обстрел
Спецоперация
11 октября 2022, 08:15
Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области