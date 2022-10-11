Спецоперация 11 октября 2022, 09:26 Поделиться Telegram

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Viber Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины — СМИ Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны РИА Новости

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Воздушную тревогу утром во вторник объявили по всей территории Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщило РИА «Новости».

Угроза ракетного удара сохраняется во всех украинских областях.

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Ранее военный журналист и политолог Борис Рожин сообщал, что два дрона-камикадзе «Герань-2» атаковали Ладыженскую ТЭС в Виннице.

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Утром в понедельник российские военные нанесли массированные удары по украинской инфраструктуре, поразив объекты связи, энергетики и военного управления.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявлял, что все поставленные задачи в рамках удара оказались выполнены.

Президент России Владимир Путин отмечал, что удары по объектам инфраструктуры стали ответом на попытки украинских спецслужб организовать террористические акты на территории РФ.

В прошлую субботу стало известно о взрыве на Крымском мосту, в результате которого пострадали два автомобильных пролета.

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