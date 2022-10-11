Военкор сообщил о поражении Шепетовского железнодорожного узла и ремзавода в Хмельницкой области | 360°

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Военкор сообщил о поражении Шепетовского железнодорожного узла и ремзавода в Хмельницкой области

Военкор Котенок: Шепетовский узел железной дороги и завод поражены в Хмельницкой области

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Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод поражены в Хмельницкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

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«В Хмельницкой области поражены Шепетовский железнодорожный узел и ремонтный завод», — сказано в сообщении.

Кроме того, военкор опубликовал кадры последствий удара беспилотниками по Ладыжинской ТЭС в Виннице.

Ранее о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Также взрывы в Хмельницкой области», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что в Хмельницкой области работает ПВО.

Власти Николаевской области заявили о пуске еще десяти ракет в сторону Украины.

Российские военные используют в зоне спецоперации зенитные ракетные комплексы «Бук» для ударов по вертолетам, беспилотникам и ракетам противника, в том числе HIMARS. Минобороны России показало работу боевых расчетов Восточного военного округа, а командир с позывным Второй рассказал о тактике Вооруженных сил Украины.

Специальная военная операция РФ на Украине

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