Эксклюзив 22 мая 2023, 14:58 «Зеленский выставил себя клоуном». Что будет с ВСУ после потери Артемовска Политолог Михайлов: взятие Артемовска стало шоком для Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полный переход Артемовска под контроль российских военных стал для киевского режима шоком и сделал из президента Украины Владимира Зеленского посмешище. Теперь ВС России отправятся брать новые укрепрайоны в Славянске, Краматорске и Северске. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал «360» о последствиях освобождения города и мощного удара по Днепропетровску.

Далее — прямая речь.

Освобождение Артемовска

Для украинской стороны взятие Артемовска стало полнейшим шоком. Как в Соледаре и Мариуполе, если вспомним, Владимир Зеленский заявлял, дескать, этого нет, мы бьемся и так далее. Но он уже проговорился, что город взят. Любые отговорки позволяют тем же западным партнерам смеяться над украинским президентом, он выставил себя клоуном.

Падение Артемовска обсуждают фактически во всем мире, в том числе союзники киевского режима. Они предупреждали Зеленского, что не стоит прикладывать столько усилий на сохранение этого укрепрайона, советовали переориентироваться на другие, у которых больше шансов устоять.

Этого не произошло, в результате ВСУ подтянули дополнительные части, и их перемололи силами ЧВК «Вагнер», авиации и артиллерии Вооруженных сил России. Несколько десятков тысяч солдат «укровермахта» пали.

Иначе я этого не могу сказать, потому что буквально сегодня представитель Одесской областной администрации заявил: группе авиаразведки Украины присвоили имя «Люфтваффе». Раскрыты все карты, можно спокойно называть их всех фашистами.

Мотивация солдат

Не сказал бы, что бой за Артемовск — решающий. Последствия потери города сыграют для Украины в комплексе. Она плохо отразится на боевом духе украинских солдат и их командования, тем более мы видели записи, где они жаловались на то, что им не выжить.

Тактически у Украины нет никаких шансов остановить российских военных. Конечно, бои еще предстоят тяжелые, но можно только представить воодушевление как солдат Вооруженных сил России, так и добровольцев и ЧВК «Вагнер», которое поведет их дальше к общей победе.

Сразу после взятия Артемовска бойцы «Вагнера» водрузили свой флаг на самой высокой точке города / РИА «Новости»

Будущее ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял о том, что покинет Артемовск, как только его возьмут. Очевидно, что вместо компании туда заступят Вооруженные силы России.

Пока неизвестно, чем ЧВК «Вагнер» займется. Существует много предположений о дальнейшей судьбе группы. Возможно, она отправится в Судан, другие страны либо сделает что-то еще. Как скажет президент России, так и случится. Показанный ЧВК «Вагнер» героизм не оставил в стороне никого, и, скорее всего, умение его бойцов брать мощнейшие укрепрайоны понадобится нашей стране именно в период проведения специальной военной операции

Предположение о том, что появятся какие-то другие частные военные компании, я полностью отрицаю. Как скажет прежде всего президент, так и произойдет.

Сейчас нужно думать о дальнейшем. Мы должны полностью разбить те клещи, которые украинские подразделения образовали вокруг Артемовска. Попытка Украины отбить Артемовск контрнаступлением провалилась. Сейчас задача России — после передышки, передислокации приступить к дальнейшим наступательным действиям в сторону Северска, Славянска, Краматорска и других укрепрайонов, которые еще остались.

Удар по Днепропетровску

Пожалуй, один из самых мощных ударов с начала специальной военной операции нанесли по Днепропетровску. Войска сбросили с бомбардировщиков ракеты X-22, «Искандер» и С-300. Из 15-16 ракет цели достигли 12 штук, поразили важнейшие военные объекты и цеха. Целями стали заводы и базы, где скапливались готовящиеся к контрнаступлению боевики.

Бесполезная ПВО

Удар нанесли для предотвращения попыток контрнаступления. Украинские войска понесли колоссальный урон, который еще подсчитывают. Их средства ПВО оказались абсолютно неэффективными, тем более параллельно наносили удары дронами «Герань».

ВСУ понесли огромные потери как в технике, поставляемой западными союзниками для укомплектования сил, так и, конечно, в живой силе.

Нет сомнений, что дорогостоящие ракеты не полетят по пустым домам или складам. На этом фоне начнется истерика внутри укрофашистов, потому что мы подобным ударом разбили им все карты.

Практически каждая высокоточная ракета долетела, только три сбили, и то не факт. Коэффициент полезного действия ПВО Украины составил всего 10–20%. Это показало профессионализм наших летчиков, лучшее вооружение и качество наших боевых ракет, доказало, что все попытки начать контрнаступление окажутся безуспешными.