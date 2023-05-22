Мир 22 мая 2023, 03:03 Взрывы прогремели в Днепропетровске — СМИ «Укринформ»: взрывы прогремели в Днепропетровске РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщило местное агентство «Укринформ».

По данным официального ресурса для оповещения жителей Украины, сейчас воздушная тревога звучит в девяти регионах страны. Сирены включили в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также предупреждение о возможных обстрелах выпустили в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и некоторых других регионах.

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Поздно вечером в воскресенье, 21 мая, украинские журналисты сообщили о взрывах в Одессе. Перед этим они писали о воздушной тревоге и взрывах в Харькове. Местных жителей попросили пройти в ближайшее укрытие и не игнорировать звуки сирен.