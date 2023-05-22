Важное 22 мая 2023, 09:14 Военные занялись разминированием Артемовска Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске началось предварительное разминирование РИА «Новости»

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Российские военные приступили к предварительному разминированию освобожденного Артемовска. Временно исполняющий обязанности ДНР Денис Пушилин рассказал об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщил ТАСС.

В Артемовске, по его словам, организуют штаб оказания помощи освобожденным территориям. Пока населенный пункт начали расчищать от взрывоопасных предметов, состояние его инфраструктуры оценят по завершении этих работ.

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«Идет предварительное разминирование города», — сказал Денис Пушилин.

Минобороны 21 мая объявило о полном освобождении Артемовска, президент России Владимир Путин поблагодарил за работу бойцов ЧВК «Вагнер» и офицеров армии. Бои за город продолжались 224 дня, потери Вооруженных сил Украины достигли 40 тысяч человек.

Бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскрыл подробности взятия города, в том числе рассказал об ударах стратегической авиации. По его словам, в Артемовске не осталось ни одного живого украинского военного.