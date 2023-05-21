Мир 21 мая 2023, 10:39 Зеленский не подтверждал потерю Артемовска — пресс-секретарь президента Пресс-секретарь Зеленского Никифоров опроверг, что президент подтвердил потерю Артемовска РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал, что ВСУ потеряли Артемовск. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Украины, украинский журналист и телеведущий Сергей Никифоров, написал Telegram-канал «Раньше всех».

По словам Никифорова, вопрос звучал по-другому. Зеленского спросили, взяла ли российская армия Бахмут (украинское название Артемовска), на что президент ответил: «Я думаю, нет».

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До этого в СМИ появлялась информация, что Зеленский ответил отрицательно на вопрос, остается ли город под контролем украинских боевиков.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск полностью взяли под контроль Артемовск 20 мая. Вагнеровцы пробудут в городе еще несколько дней, а потом передадут его ВС РФ. Президент России Владимир Путин поздравил военных с освобождением Артемовска.

Ранее российские силы нанесли огневое поражение двум украинским бригадам и одному полку на Невском участке и в районе Серебрянского лесничества.