Эксклюзив 22 мая 2023, 11:23 Авиаотряд ВСУ «Люфтваффе» назвали новым доказательством фашистской сути киевского режима Политолог Михайлов: авиаотряд «Люфтваффе» показал фашистскую суть киевского режима РИА «Новости»

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Заявление представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука об одном из отрядов авиаразведки, названном «Люфтваффе», лишний раз показало, какой режим действует на Украине. Об этом в комментарии «360» заявил военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

«Это заявление раскрывает карты окончательно. Хотя мы и так прекрасно понимали, что на Украине действует фашистский режим, но слова Братчука просто в очередной раз показали, что из себя представляет украинская хунта», — подчеркнул специалист.

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По мнению Михайлова, представитель Одесской областной военной администрации своим рассказом об авиаотряде еще раз напомнил тем, кто не забыл, что такое фашизм, что нынешний режим на Украине не должен существовать.

«Думаю, в ближайшее время этот авиаотряд будет уничтожен», — заключил собеседник «360».

О том, что военнослужащие одного из отрядов аэроразведки теробороны ВСУ носят форму с эмблемой ВВС Третьего рейха, Братчук рассказал у себя в Telegram. Там же он привел название отряда — «Люфтваффе».

Есть в ВСУ и бригада, которая носит название «Эдельвейс». Такое наименование носила горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.