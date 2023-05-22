22 мая 2023, 13:08
Цель удара по Днепропетровску назвали в Запорожье
Рогов: российские войска ударом по Днепропетровску сорвали переброску резервов ВСУ
Российские бойцы сорвали переброску боевиков ВСУ на линию соприкосновения в Запорожье, нанеся удар по Днепропетровску. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», — отметил Рогов.
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Он обратил внимание, что местные жители сообщают о больших потерях среди украинских солдат.
ВС России впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам в Днепропетровске. В городе прогремело не менее 16 сильных взрывов. Затем начался пожар. Атаку продолжили дроны.
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Некоторое время спустя сирены включили на всей территории Украины.
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