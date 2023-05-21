Власть 21 мая 2023, 01:06 Путин поздравил военных с освобождением Артемовска Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и военных ВС РФ с освобождением Артемовска Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» и военнослужащих Вооруженных Сил России, которые обеспечивали прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды „Вагнер“, а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — говорится в поздравлении.

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В Кремле также отметили, что все отличившиеся военные будут представлены к государственным наградам.

О полном освобождении Артемовска ранее сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что в операции участвовали штурмовые отряды группы «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск.