Транспорт 02 апреля 2024, 14:33 🚙Теплые дни — сигнал переобуться. Когда менять зимние шины на летние? Дептранс призвал москвичей менять зимние покрышки на летние Global Look Press

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Департамент транспорта Москвы напомнил автомобилистам, что температура воздуха в регионе стабильно держится выше нуля. Ночь на 2 апреля стала самой теплой в российской столице за последние 75 лет. Значит, пора менять зимнюю резину на летнюю, ведь «шиповка» не по сезону разрушает дорожное полотно и может привести к ДТП. О чем еще нужно помнить владельцам авто, выяснил «360».

Москвичей призвали менять шины на летние

Необычно теплая для начала апреля погода в Москве стала сигналом для автолюбителей сменить шины на летние. Стоит помнить, что глубина протектора летней резины не должна быть меньше 1,6 миллиметра: это обеспечит эффективность шины на мокром покрытии.

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Рисунок протекторов специально разрабатывали к погодным условиями того или иного сезона. У летних покрышек он помогает эффективного отводить воду из-под колеса, если на улице сыро, и помогает справиться с аквапланированием или «водяным клином».

Зимняя резина более эластична, поэтому летом они не годятся: слишком быстро размягчаются и буквально расплываются по асфальту, быстро изнашиваясь и увеличивая расход топлива. К тому же не переобутое колесо может «выстрелить» прямо во время движения из-за большого объема и давления разогретого воздуха.

Почему нельзя ездить на зимней резине круглый год

С 1 декабря 2023 года в России действуют штрафы за использование изношенной резины и покрышки не по сезону. За поездку летом на «зимних» колесах нерадивый водитель заплатит 500 рублей и получит предписание от ГИБДД об устранении нарушения. Если оперативно оплатить взыскание, можно получить 50%-ную скидку.

Кстати, большинство европейских государств тоже запрещают ездить летом в автомобилях на шипованной резине. Такие покрышки не только повышают вероятность аварийной ситуации на дорогах, но и серьезно вредят экологической обстановке.

Поскольку мягкая, зимняя резина быстро стирается, пыль от нее попадает в воздух и держится там достаточно долго. Кроме того, шипы «бьют» и по экономике: они серьезно разрушают асфальт, а хорошее дорожное покрытие — недешевое удовольствие.

Первые ошипованные шины для езды по снегу создала в 1934 году финская компания Nokian. Новинка носила название Kelirengas — «шина для определенной погоды» и предназначалась для автобусов и грузового транспорта. Спустя два года компания начала продавать и шины для легковых автомобилей. В феврале 2014 года финны представили первую в мире зимнюю шину с выдвигающимися шипами.

Когда лучше менять шины на летние в 2024 году

Несмотря на теплые (а иногда и откровенно жаркие!) апрельские дни, автомобилистам стоит помнить о ночных заморозках, которые довольно часто возвращаются спустя пару дней тепла.

Автоэксперты советуют дождаться, когда температура по ночам будет стабильно выше нуля градусов, и лишь тогда менять резину не летнюю. Также стоит проверить, какие весенние капризы погоды бывали в регионе за прошедшие несколько лет.

Более осторожные специалисты советуют переобувать колеса автомобилей лишь при устойчивой температуре воздуха +7 градусов. Но в любом случае на шиномонтаж лучше записаться заранее.

Можно ли сдать старые покрышки

Помните, как изношенные шины получали вторую жизнь в виде лебедей и других поделок на клумбах? Это творческое направление даже получило ехидное название «ЖКХ-арт».

Помимо этого, старые покрышки использовали на открытых спортивных площадках: они создавали «полосы препятствий» для бегунов. Теперь это в прошлом.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министерство ЖКХ Подмосковья запустило акцию «Сдай старые шины». Участникам нужно привезти изношенные покрышки в любой пункт приема, сделать креативную (это непременное условие) фотографию на фоне плаката проекта «Мегабак» и разместить снимок в соцсетях с хештегом «#сдалшинынаМегабак».

Победитель получит 20 тысяч рублей. Занявшие второе и третье места — 15 и 10 тысяч рублей соответственно. Так как спонсорами акции выступили сразу два завода-переработчика старой резины, то и победителей будет по двое на каждое призовое место. Кроме того, предусмотрен специальный приз. Акция продлится до 15 мая.