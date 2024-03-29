Транспорт 29 марта 2024, 11:03 Автоэксперт Арутин посоветовал менять резину на летнюю при устойчивой температуре +7 градусов

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Автоэксперт Валерий Арутин посоветовал не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. По ночам еще может образовываться наледь, отметил специалист в беседе с Life.

По его словам, данную процедуру лучше проводить при устойчивой температуре воздуха +7 градусов. Однако на шиномонтаж стоит записаться заранее.

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Арутин также напомнил, что нельзя круглый год использовать зимние покрышки. В таком случае повышается износ и ухудшаются тормозные характеристики.