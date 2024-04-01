Транспорт 01 апреля 2024, 14:08 Автоэксперт Шастов посоветовал «переобувать» машину лишь при стабильном плюсе по ночам

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Не стоит торопиться и менять резину не летнюю с первым приходом тепла, лучше дождаться, когда температура по ночам будет стабильно выше 0 градусов. Таким мнением поделился с «ФедералПресс» автоэксперт Алексей Шастов.

По его словам, при решении «переобуть» машину нужно учитывать целый ряд факторов. Помимо погодных условий, нужно обратиться к статистике прошлых лет. Например, важно принять во внимание, если раньше после пары недель тепла в регион возвращались заморозки.

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«При смене сезона главное не спешить. Необходимо дождаться стабильной плюсовой температуры в ночное время», — подчеркнул автоэксперт.

Он напомнил, что ездить по снегу или льду на летних шинах крайне опасно, потому что машина становится неуправляемой.

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