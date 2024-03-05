Транспорт 05 марта 2024, 18:34 Автоэксперт Баканов: отказаться от зимней резины можно при среднесуточной температуре +4 градуса

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Отказаться от эксплуатации зимней резины стоит в период, когда среднесуточная температура составит +4 градуса. Об этом рассказал автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Абзацем».

По его словам, в такую погоду продолжать ездить на зимней резине небезопасно, поскольку протектор подвергается повышенному износу. Также при повышении температуры можно заняться чисткой радиаторов и сменой масла.

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«Это лучше делать раз в сезон, а раз в три года заниматься чисткой радиаторов в целом. Если подходит срок смены масла и на зиму была залита слишком жидкая смазка, [то его тоже надо] заменить», — отметил Баканов.