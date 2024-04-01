Транспорт 01 апреля 2024, 12:02 Время пришло. Москвичам посоветовали «переобуть» авто Дептранс Москвы посоветовал автомобилистам сменить зимнюю резину на летнюю Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Московским автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю, чтобы избежать аварий и снизить износ шин. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю <…> Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону», — сказал Ликсутов.

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В ведомстве уточнили, что резину нужно менять, так как только столбик термометра начинает держаться выше нуля даже ночью. Ликсутов напомнил, что в теплое время у зимних шин плохое сцепление с дорогой, а тормозной путь увеличивается. Ездить с зимней резиной круглый год нельзя.

В России уже ввели штраф за использование изношенной зимней резины или ее использование не по сезону. Водителям могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей. Также автомобилистам рекомендовал покупать новые шины в конце сезона, когда максимальные скидки.