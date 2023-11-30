Общество 30 ноября 2023, 16:17 Штрафы за резину не по сезону и маркировка лимонада. Какие законы вступят в силу в декабре Закон о штрафах за резину не по сезону вступает в силу с 1 декабря Телеканал «360»

Читать 360tv в

Новый месяц — новые законы, вступающие в силу. С декабря 2023 года россиян ждут прибавки к пенсии, штрафы за поездку на летней резине зимой (и зимней — летом). Помимо этого, лимонад и жидкости для вейпов будут подлежать обязательным маркировкам, а те, кто не успели оплатить налоги, получат пеню.

1 Прибавка к пенсии Начало зимы принесет некоторым россиянам сразу две пенсии — за декабрь и январь 2024 года. Перенос сроков коснется лишь тех, кому выплаты поступают в первой половине каждого месяца. Кроме того, часть пожилых людей получат прибавку. Больше заплатят работавшим пенсионерам, которые уволились в сентябре. Процент индексации составит от 4,5% до 9,8% и будет зависеть от сферы занятости. Также получат доплаты люди, достигшие 80-летнего возраста в ноябре. РИА «Новости»

2 Пени за просрочки по оплате налогов С 1 декабря те, кто не успел оплатить налоги, в том числе транспортный, имущественный и земельный, а также НДФЛ, перейдут в категорию должников. Всем им будут начислять пеню за каждый день просрочки в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального банка. Если задолженность и пеня превысят сумму в 10 тысяч рублей, представители Налоговой службы взыщут недостачу по суду. Global Look Press

3 Уведомления о пособиях С первого месяца зимы россиян, которым Социальный фонд по каким-либо причинам не смог начислить пособия или прекратил их выплачивать, будут уведомлять об этом на портале «Госуслуги». Нововведение коснется лишь тех, кому положены пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет. РИА «Новости»

4 Штрафы за покрышки не по сезону Поездки на машине с летней резиной зимой и зимней летом станут платными. Покрышки не по сезону еще в сентябре этого года внесли в перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация. С началом зимы автомобилистам, которые не «переобули» машины, будут выписывать штрафы в 500 рублей и предписание от ГИБДД об устранении нарушения. Кстати, если совершить оплату в двухдневный срок, можно получить 50% скидки. Global Look Press

5 Обязательная маркировка безалкогольных напитков С 1 декабря должны быть маркированы все безалкогольные напитки в стеклянной или полимерной упаковке. Пока это нововведение не касается соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье — их очередь, как и напитков в жестяных банках, настанет только через полгода. Кроме того, начнется эксперимент по маркировке тары консервов с мясом, овощами и фруктами, ягодами и грибами. Он продлится до 31 августа 2024 года. Многие эксперты полагают, что эти меры скажутся на цене напитков и консервации. Jaeyoon Jeong / Unsplash

6 Запрет на продажу немаркированных вейпов Вступает в силу запрет на продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, картриджей и капсул для электронных систем доставки никотина без специальной маркировки. То же касается жидкостей и заправок для одноразовых электронных сигарет, трубок и кальянов. James Borchuck / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

7 Женщины-заключенные смогут дольше воспитывать своих детей С декабря женщины, пребывающие в местах заключения, смогут дольше воспитывать своих детей. Ранее ребенку позволяли оставаться с матерью, пока ему не исполнялось три года. Теперь этот возраст увеличен до четырех лет. Депутаты Госдумы уверены, что так у детей и матерей больше шансов сохранить родственные связи. По достижении ребенком четырехлетнего возраста его будут отдавать на воспитание родственникам либо в детский дом. РИА «Новости»

8 Правила авторизации изменятся В начале зимы изменятся правила авторизации на интернет-ресурсах, сайтах и информационных системах. Теперь россияне смогут это сделать с помощью мобильного телефона, а также используя свой аккаунт на сайте «Госуслуги», в социальной сети «ВКонтакте», почту российских сервисов или Единую биометрическую систему. Нововведение понадобилось для того, чтобы ограничить доступ иностранных сервисов к персональным данным граждан. Авторизация через иностранные поисковики и соцсети дает им возможность отслеживать действия пользователей в интернете.

9 Основания недействительности заграничного, дипломатического и служебного паспортов С 11 декабря вступает в силу закон о признания заграничного, дипломатического и служебного паспортов недействительными. Причинами этому могут послужить утрата документа, изменение персональных данных, прекращение гражданства Российской Федерации или смерть владельца, а также истечение срока действия паспорта. Кроме того, аннулировать загранпаспорт могут, если его оформили по поддельным или недействительным документам либо владелец предоставил недостоверные данные о себе. Документ также признают недействительным, если он непригоден для использования или его не забрали в течение трех лет со дня оформления. Дипломатические паспорта будут признавать недействительными, если не вернуть их без уважительной причины по окончании служебной командировки. Maksim Konstantinov

10 Закон об ограничении на выезд за рубеж Также с 11 декабря вступает в силу постановление правительства о правилах сдачи на хранение загранпаспортов граждан, которым ограничили право на выезд из России. Сдавать документы нужно в орган или организацию, заключившие с человеком трудовой договор и принявшие решение об ограничении права на выезд, в госорган, выдавший загранпаспорт, либо в органы ФСБ. РИА «Новости»

11 Иностранные специалисты без квот С 15 декабря 2023 года в России начнет действовать обновленный перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. Ранее в списке сотрудников медицинского персонала со средним профессиональным образованием значились только акушерки и акушеры, медсестры и медбратья. Теперь там 46 категорий, включая операционных медсестер, фельдшеров и специалистов по реабилитации. Среди специалистов сельского хозяйства появились трактористы и трактористы-машинисты. В перечень строителей, прежде состоявший лишь из двух пунктов, добавили машинистов различных видов строительной техники и слесарей — всего 11 категорий. Также появились руководящие позиции в туристической сфере.