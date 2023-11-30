30 ноября 2023, 16:17
Штрафы за резину не по сезону и маркировка лимонада. Какие законы вступят в силу в декабре
Закон о штрафах за резину не по сезону вступает в силу с 1 декабря
Новый месяц — новые законы, вступающие в силу. С декабря 2023 года россиян ждут прибавки к пенсии, штрафы за поездку на летней резине зимой (и зимней — летом). Помимо этого, лимонад и жидкости для вейпов будут подлежать обязательным маркировкам, а те, кто не успели оплатить налоги, получат пеню.
Прибавка к пенсии
Начало зимы принесет некоторым россиянам сразу две пенсии — за декабрь и январь 2024 года. Перенос сроков коснется лишь тех, кому выплаты поступают в первой половине каждого месяца.
Кроме того, часть пожилых людей получат прибавку. Больше заплатят работавшим пенсионерам, которые уволились в сентябре. Процент индексации составит от 4,5% до 9,8% и будет зависеть от сферы занятости. Также получат доплаты люди, достигшие 80-летнего возраста в ноябре.
Пени за просрочки по оплате налогов
С 1 декабря те, кто не успел оплатить налоги, в том числе транспортный, имущественный и земельный, а также НДФЛ, перейдут в категорию должников. Всем им будут начислять пеню за каждый день просрочки в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального банка.
Если задолженность и пеня превысят сумму в 10 тысяч рублей, представители Налоговой службы взыщут недостачу по суду.
Уведомления о пособиях
С первого месяца зимы россиян, которым Социальный фонд по каким-либо причинам не смог начислить пособия или прекратил их выплачивать, будут уведомлять об этом на портале «Госуслуги».
Нововведение коснется лишь тех, кому положены пособия по рождению малыша и на детей до 17 лет.
Штрафы за покрышки не по сезону
Поездки на машине с летней резиной зимой и зимней летом станут платными. Покрышки не по сезону еще в сентябре этого года внесли в перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена их эксплуатация.
С началом зимы автомобилистам, которые не «переобули» машины, будут выписывать штрафы в 500 рублей и предписание от ГИБДД об устранении нарушения. Кстати, если совершить оплату в двухдневный срок, можно получить 50% скидки.
Обязательная маркировка безалкогольных напитков
С 1 декабря должны быть маркированы все безалкогольные напитки в стеклянной или полимерной упаковке. Пока это нововведение не касается соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье — их очередь, как и напитков в жестяных банках, настанет только через полгода.
Кроме того, начнется эксперимент по маркировке тары консервов с мясом, овощами и фруктами, ягодами и грибами. Он продлится до 31 августа 2024 года. Многие эксперты полагают, что эти меры скажутся на цене напитков и консервации.
Запрет на продажу немаркированных вейпов
Вступает в силу запрет на продажу никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей, картриджей и капсул для электронных систем доставки никотина без специальной маркировки.
То же касается жидкостей и заправок для одноразовых электронных сигарет, трубок и кальянов.
Женщины-заключенные смогут дольше воспитывать своих детей
С декабря женщины, пребывающие в местах заключения, смогут дольше воспитывать своих детей. Ранее ребенку позволяли оставаться с матерью, пока ему не исполнялось три года. Теперь этот возраст увеличен до четырех лет.
Депутаты Госдумы уверены, что так у детей и матерей больше шансов сохранить родственные связи. По достижении ребенком четырехлетнего возраста его будут отдавать на воспитание родственникам либо в детский дом.
Правила авторизации изменятся
В начале зимы изменятся правила авторизации на интернет-ресурсах, сайтах и информационных системах. Теперь россияне смогут это сделать с помощью мобильного телефона, а также используя свой аккаунт на сайте «Госуслуги», в социальной сети «ВКонтакте», почту российских сервисов или Единую биометрическую систему.
Нововведение понадобилось для того, чтобы ограничить доступ иностранных сервисов к персональным данным граждан. Авторизация через иностранные поисковики и соцсети дает им возможность отслеживать действия пользователей в интернете.
Основания недействительности заграничного, дипломатического и служебного паспортов
С 11 декабря вступает в силу закон о признания заграничного, дипломатического и служебного паспортов недействительными. Причинами этому могут послужить утрата документа, изменение персональных данных, прекращение гражданства Российской Федерации или смерть владельца, а также истечение срока действия паспорта.
Кроме того, аннулировать загранпаспорт могут, если его оформили по поддельным или недействительным документам либо владелец предоставил недостоверные данные о себе. Документ также признают недействительным, если он непригоден для использования или его не забрали в течение трех лет со дня оформления.
Дипломатические паспорта будут признавать недействительными, если не вернуть их без уважительной причины по окончании служебной командировки.
Закон об ограничении на выезд за рубеж
Также с 11 декабря вступает в силу постановление правительства о правилах сдачи на хранение загранпаспортов граждан, которым ограничили право на выезд из России.
Сдавать документы нужно в орган или организацию, заключившие с человеком трудовой договор и принявшие решение об ограничении права на выезд, в госорган, выдавший загранпаспорт, либо в органы ФСБ.
Иностранные специалисты без квот
С 15 декабря 2023 года в России начнет действовать обновленный перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
Ранее в списке сотрудников медицинского персонала со средним профессиональным образованием значились только акушерки и акушеры, медсестры и медбратья. Теперь там 46 категорий, включая операционных медсестер, фельдшеров и специалистов по реабилитации.
Среди специалистов сельского хозяйства появились трактористы и трактористы-машинисты. В перечень строителей, прежде состоявший лишь из двух пунктов, добавили машинистов различных видов строительной техники и слесарей — всего 11 категорий. Также появились руководящие позиции в туристической сфере.
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