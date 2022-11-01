ГИБДД будет штрафовать за шипованную резину летом. Подробности | 360°

Транспорт 01 ноября 2022, 21:18 Вред для природы, дорог и кошелька. Покрышки с шипами летом станут вне закона Автоэксперт Хайцеэр: шипованная резина вредит экологии Публичное достояние

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Водителей будут штрафовать за покрышки не по погоде. Шипы вредят природе и убивают асфальт, однако кататься на летней резине в гололед опасно для всех участников дорожного движения, уверены эксперты.

Штраф за неправильные покрышки

Министерство внутренних дел намерено штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы и шипованных — летом, независимо от категории транспорта. Новая редакция «перечня неисправностей и условий» вступит в силу с 1 марта 2023 года, сообщил «Коммерсант».

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Выписать взыскание водителю инспектор ГИБДД сможет лишь после того, как остановит его, зафиксирует нарушение, сфотографировав колесо, и составит протокол. По мнению эксперта Дмитрия Славнова, штраф не превысит 500 рублей.

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Также обновленные правила подразумевают наказание для автовладельцев за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой. Еще одним поводом для штрафа станут нештатные ксеноновые или светодиодные лампы в фарах.

Публичное достояние

Закон должен быть не для «галочки»

Автоэксперт Василий Кисенков в разговоре с «360» отметил, что все нововведения, которые собирается вводить МВД, уже фигурируют в техническом регламенте. Так, история с лампами неоригинального света тянется с 2008 года.

«Были рейды: сотрудники ГИБДД активно останавливали автолюбителей, проверяли машины. Тогда как раз все мы учились разбираться, какие различить лампочки — галогенные или ксеноновые, заводские или дополнительно устанавливались», — напомнил Кисенков.

Что касается авторезины не по погоде, то штрафы за это ввели три года назад, добавил автоэксперт. Усердной работы по выявлению и наказанию нарушителей не было, хотя это правильная законодательная инициатива.

«Летом — на зимней резине, а зимой — на летней машина как корова на льду: нет сцепления с дорогой, знаю по личному опыту. Поэтому хорошо, если начнут требовать на машинах соответствующие погоде покрышки, а не для „галочки“, пока требуют отчеты и статистику», — сказал собеседник «360».

Публичное достояние

«Липучка» вместо шипов

Оптимальный вариант для путешествий по городским зимним дорогам — фрикционная модель без шипов, считает Кисенков. В народе такие покрышки зовут «липучкой»: они держатся за дорожное покрытие, снег и лед благодаря повышенному коэффициенту трения.

«Липучку» делают из специальной резины, которая не твердеет на морозе. На самом протекторе есть особый рисунок со сложным рельефом, «цепляющимся» за наст и дорогу. А множество мелких канавок предотвращают аквапланирование.

«Летом нужно ездить только на летней резине, ни о какой „липучке“ речи быть не может. Особенно если мы говорим о регионах с достаточно высокими перепадами температуры. Всесезонная резина подойдет, если среднегодовая температура в пределах от нуля до 10-15 градусов», — объяснил автоэксперт.

Цепи дальнобойщиков

Шипованная резина идеально подходит для движения по загородным трассам, особенно в средней полосе России, уточнил Кисенков. Наледь для них — стандартное явление. Между тем в городе дело обстоит иначе.

Шипы в городе чреваты серьезными последствиями, особенно в Москве, где постоянно поливают дороги реагентами: льда как такового просто нет. Соответственно, автомобили на шипованной резине будут создавать дополнительные риски для участников дорожного движения. Василий Кисенков

В горной местности можно использовать цепи, посоветовал эксперт: это идеальный вариант для дорог со льдом, засыпанным толстым слоем снега. Именно таким способом пользуются дальнобойщики.

«Если вы посмотрите на грузовую технику, то увидите, что у них вообще не существует зимней резины. У них есть только одна — всесезонная. На крайний случай возят с собой цели, которые помогают, если куда-то в горку забраться не могут», — сказал специалист.

Публичное достояние

Кисенков напомнил, что в Европе шипы запрещены: на границе такой автомобиль вообще не пропустят. Можно, конечно, «переобуть» колеса уже после таможни, но если это заметят, машину отправят на штрафстоянку, а владельцу придется дорого заплатить за нарушение.

Разрушают асфальт и экологию

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр подтвердил, что большинство европейских государств запрещают использование шипованной резины, поскольку она наносит серьезный ущерб экологии и экономике.

Езда на зимней резине летом не только опасна для водителя, это еще экологически вредно. Резина стирается быстро, пыль от нее витает в воздухе. Кроме того, шипы достаточно активно разрушают асфальт, а дорожно покрытие дорого стоит. Ян Хайцеэр

По словам Хайцеэра, даже в Финляндии, где множество дорог зимой покрыто настом, можно использовать только «липучки». Покрышки с шипами на льду ведут себя все-таки лучше, но в центральной части Европы это скорее редкое явление.

Публичное достояние

Переезд как нарушение

Хайцеэр уточнил, что ответственность за колеса не по погоде предусмотрели еще в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» более пяти лет назад. Но многие нюансы так и не получили разъяснения.

Хотя регионы будут иметь право учитывать свои географические и погодные условия и устанавливать временной промежуток действия разрешения на использование той или иной резины, неясно, как быть при переезде.

«Фактически проблема не решена. Допустим, машина на всесезонной или летней резине, которая катается где-нибудь в Сочи, выезжает в сторону горного района Сочи или, например, в Москву, где может быть снег. Но автолюбитель ведь живет по правилу своего региона», — привел пример эксперт.

Публичное достояние

По его словам, решение о запрете езды легкового транспорта и малотоннажных автомашин на летней резине зимой и на зимней летом — правильное. Но как быть при пересечении другого климатического пояса, не знают даже в ГИБДД.