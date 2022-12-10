Происшествия 10 декабря 2022, 19:11 Мораторий на проверки освободил бизнес, но раздул пожары. В вопросах безопасности золотой середины нет Эксперт по безопасности Веселов: проверки противопожарных систем в ТЦ нужно усилить РИА «Новости»

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Сразу несколько крупных пожаров произошло в России за последние месяцы. В конце октября пламя охватило склад строительных материалов в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ноябре восемь человек погибли при пожаре на складе цветов на Комсомольской площади Москвы. В минувшую пятницу, 9 декабря, огонь уничтожил магазин OBI в комплексе «Мега Химки», где погиб охранник. Одной из причин возникновения крупных пожаров назвали мораторий на проверку бизнеса, действующий в России с марта 2022 года.

Безнадзорный бизнес

Мораторий на проведение проверок бизнеса действует в России с марта 2022 года. Его ввели, чтобы снизить нагрузку на предпринимателей со стороны надзорных органов. Исключение сделали для социально значимых объектов по вопросам соблюдения санитарных и пожарных норм, а также для опасных производственных объектов и компаний, которые в последние три года допускали серьезные нарушения.

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Проверки заменили на профилактические визиты. Это консультация для предпринимателя со стороны представителей органов контроля о действующих нормах. В случае выявления нарушений штрафы не накладывают, а только выписывают предписание по устранению недочетов.

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С таким профилактическим визитом в магазин OBI в сентябре приходили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Об этом сообщил министр по государственному надзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян. Он подчеркнул, что никаких нарушений специалисты не обнаружили.

О том, что действующий мораторий никак не повлиял на вопросы пожарной безопасности в сгоревшем магазине, говорил и глава подмосковного главка МЧС Сергей Полетыкин.

«Проблем у нас никаких не возникало в том, что касается именно вопросов обеспечения пожарной безопасности. Но в связи с мораторием мы эти проверки не проводим», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По версии следователей, причиной пожара на московском складе цветов стала неисправная проводка, а в OBI рабочие нарушили технику безопасности во время сварочных работ.

Ослабленный мораторий

Решение об отмене проверок для бизнеса нужно сохранить, так как это снизило нагрузку на предпринимателей. Но из-под моратория необходимо вывести мероприятия, которые касаются норм безопасности. Об этом «360» заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Если вы едете в аэропорт, то все проверки там проходите. Никакого моратория там нет. Поэтому на все, что связано с безопасностью, запрет не должен распространяться. А все остальное надо сохранить», — сказал он.

Депутат не увидел причин для возвращения внеплановых проверок предпринимателей. Он пояснил, что при стандартном визите представители надзорных служб вполне могут найти все нарушения, если они есть.

Мораторий возник не на пустом месте. Потому что бизнесмены пишут, что в год проходит по 50−60 проверок. Когда им работать, когда все возможные структуры приходят по нескольку раз Валерий Гартунг председатель комитета Госдумы по защите конкуренции.

Первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов согласился с важностью действующего моратория для бизнеса, но подчеркнул, что нормы о проверках надо пересмотреть для обеспечения безопасности людей. Он добавил, что вопрос стоит обсудить со специалистами, чтобы внести изменения в постановление правительства.

«Нужны предупреждающие и профилактические меры, но не такие, которые ведут к закрытию объектов, а чтобы побудить владельцев соблюдать требования», — заявил сенатор.

Абрамов напомнил, что мораторий на проверки ввели для защиты малого и среднего бизнеса, который особенно уязвим. В крупных компаниях есть ответственный персонал и юристы, отстаивающие в судах права компаний. Поэтому при изменении моратория нужно вводить разные критерии в зависимости от размера бизнеса.

Безопасность для людей

Правила проведения проверок торговых центров и гипермаркетов требуют изменений на федеральном уровне. Таким мнением с «360» поделился эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, глава комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов. Он заявил, что об этом свидетельствует рост пожаров на крупных объектах, которые произошли за последнее время.

Для владельцев и руководителей торговых площадок, где выявили нарушения, подчеркнул он, нужно ввести специальные штрафы, если они не устраняют в срок выявленные нарушения.

«Система пожарной безопасности сегодня хромает. Где-то нет средств для ликвидации огня, не работают системы пожаротушения. Необходимо проводить регулярные тренировки по эвакуации, проверять работу систем оповещения», — заметил Веселов.

Специалист по безопасности добавил, что и сами предприниматели должны регулярно проверять противопожарное оборудование на своих торговых площадях, проводить инструктаж персонала.

«Раньше проверки проходили раз в три месяца, раз в полгода. Но сейчас их нужно усилить. Один-два раза в месяц — это позволит минимизировать риски различных чрезвычайных ситуаций, прежде всего пожаров», — добавил Веселов.

Он подчеркнул, что это может привести к материальной нагрузке на владельцев крупных торговых точек из-за штрафов за выявленные нарушения. Но здесь важен вопрос обеспечения безопасности людей.